Norsk fisketransport bestiller nye brønnbåter for 700 millioner

KOLVEREID: Det opplyser NTS ASA på sin hjemmeside tirsdag.

Brønnbåtene som er bestilt har en lastekapasitet på 3.200 m3 (tilsvarende inntil 640 tonn levende fisk).

Nybyggene har en samlet pris på om lag 700 millioner kroner, og blir søsterskip til «Steigen» (levert 2017), «Namsos» (2015) og «Havtrans» (2014) som er blant verdens største brønnbåter.

De nye bestillingene kommer som en konsekvens av at NTS ASAs datterselskap har signert langsiktige befraktningsavtaler for fire brønnbåter med en større norsk oppdrettsaktør.

To av avtalene er tegnet som timecharteravtaler på to 3.200 m3 brønnbåter, mens de to øvrige kontraktene gjelder for to brønnbåter på henholdsvis 3.200 m3 og 1.000 m3.

TC-avtalene tegnes begge for en periode på åtte år, med opsjon på 2+2 år.

De øvrige avtalene gjelder for tre år, med opsjon på ytterligere tre år.

– Avtalene gir oss en langsiktig horisont og muligheter til å videreutvikle brønnbåttjenester sammen med en profesjonell og spennende kunde, sier Oddleif Wigdahl, daglig leder i Norsk fisketransport AS til NTS ASAs hjemmeside.