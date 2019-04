Se direkte fra markeringa i Namsos

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Etter at D.D.E. gikk ut med at de ønsket å gjennomføre en støttemarkering på Festplassen for å bevare Nord universitet i Namsos, har engasjementet og iveren etter å delta tatt helt av.

Et sted mellom 6.000 og 7.000 namdalinger har kommet til Festplassen for å overvære markeringa.

Noen av dem som kommer for holde appeller, delta i debatten og underholde er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, direktør i Helse Nord-Trøndelag Torbjørn Aas og fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Bjarne Brøndbo skal lede markeringa.

– Steg i riktig retning

Ordfører Arnhild Holstad forventer at styret i Nord universitet lander på et annet resultat enn rektors innstilling.

Få timer før Festplassen i Namsos fylles av tusener av namdalinger, kommenterte ordføreren det faktum at styret i Nord universitet åpner for at Namsos fortsatt skal ha permanent sykepleierutdanning. Styret vil vite mer før endelig vedtak om framtida til studiestedene.

Rett før styremøtet startet på Værnes tidligere i dag, fikk styret et brev fra statsråd Iselin Nybø (V). I brevet skriver ministeren at hun legger til grunn at styret må vurdere de samfunnsmessige omkostningene av nedlegging og omlegging av studiestedene. Nybø er spesielt opptatt av hvordan behovene til helseforetakene kan dekkes. Hun ber styret om å ikke forskuttere konklusjonene i de pågående diskusjonene om lokalisering.

– Jeg synes det er veldig spesielt at en statsråd sender et brev til et styre på en sånn måte som statsråden gjorde i dag tidlig. Det er ikke i tvil om at det signalet hun gir, er det som gjorde at styret gjorde det vedtaket de gjorde, som for Namsos helt klart var et steg i rett retning.

Styrevedtaket Tirsdag behandlet universitetstyret forslaget om studiestedstruktur. I tillegg til rektors forslag til ny studiestedstruktur, vil styret vite mer før de skal gjøre et endelig vedtak i juni: Vil ha grundig analyse av behovet for å utdanne kandidater til offentlig sektor og arbeidsliv i og for de ulike regionene.

Vil vite hva det koster å samle fagmiljøene i Bodø og Levanger, og ber om at det også blir regnet på spesialrom, undervisningsrom og kontorer.

Vil vite om det er mulig å sikre et sterkere fagmiljø i farmasi i Namsos.

Vil ha en grundigere analyse enn det som ligger i utredningen, om det er mulig å få til et tettere samarbeid mellom de fagmiljøer som i dag er lokalisert i Namsos: sykepleie, vernepleie, paramedisin og farmasi.

Styret vil også vite hva som skal til for å beholde en permanent sykepleierutdanning i Namsos.

Styret vil også ha en utredning av økonomifagmiljøet i Trøndelag. I dag er det ulike fag innen økonomi- og ledelse i Steinkjer, Levanger og Stjørdal.

Fra svart til grått

– Overfor Adresseavisen har du tidligere i dag beskrevet det som at situasjonen har gått fra svart til grått?

– Ja, det synes jeg det gjorde. Nå er det ikke så svart lenger. Dette der er det nærmeste en statsråd kan gi…

– En slags instruks?

– … kan gi et styringssignal på, jeg vil ikke kalle det instruks. Når det står helse, sykehus og står sånne generelle ord, som å tenke samfunnsutvikling, er det ikke i tvil om at hun har tenkt på Namsos. Selv om Namsos ikke er nevnt med et ord, så ser jeg at hun har tenkt på Namsos. Jeg tror det ikke bare er for at jeg vil se det, sier Holstad.

– Ut i fra signalene som er gitt, med ny utrendning i juni, vil du si at det er et fornyet håp for Nord universitet i Namsos?

– Jeg forventer at styret etter dette signalet og etter vedtaket de har gjort, og utredningen de skal gjøre, lander på noe annet enn rektor sin innstilling, svarer namsosordføreren.

– Men når det er sagt; det er overhodet ingen grunn til å stoppe kampen. Vi må ta kampen helt inn. Jeg tar ingen ting for gitt. Ja, det har gått fra svart til grått, og det er et steg i riktig retning. Men det er bare ett steg, understreker hun.

– Det er ikke noe som kommer av seg selv. Derfor er jeg så glad for det folkeengasjementet som er på dette her. Det er ikke nok med et knippe politikere og ordførere her. Det trengs et folkeopprør, og det har vi nå fått, sier Holstad, og fortsetter:

– Jeg tror det kommer til å bli et vanvittig med folk, det er viktig, og det er viktig at vi ikke stopper i dag. Dette er så viktig for Namsos, for utviklinga til Namdalen, at det eneste som hadde umiddelbart vært akutt farligere er nedlegging av sykehuset. Men dette igjen vil true sykehuset. Det er to bein, liksom. Kampen må fortsette.

Slik definerer rektor de tre ulike nivåene på studiestedene I rapporten som universitetsrektoren har lagt fram, legges det opp til tre ulike nivåer på utdanningen i Nord universitet. Namsos foreslår hun skal være et utdanningssted - mens styret nå har pålagt henne å utrede om Namsos kan bli et hakk høyere - som studiested. I dag er Namsos definert som en campus. I innledningen til rapporten slås det også fast at et studiested skal ha minst ett sterkt forskningsmiljø.

– Folkeengasjement

I kveld klokka 19.00 vil et fullsatt Festplassen si sin mening.

– Signalet som blir sendt ut fra tusenvis i kveld, betyr veldig mye. Ingen politiker på nivå kan ignorere et sånt folkeengasjement. Namdalingene forstår hvor alvorlig dette er. De politikerne som sørger for at det likevel blir nedlagt, de skal få det tøft framover, sier Holstad.

– Det er styret som har størst makt, men nå har de fått et styringssignal, og jeg forventer at det vil vises på det vedtaket som skal gjøres i juni.

– Hva er ditt råd til namdalingene i kveld?

– Marker skikkelig i dag, det kommer vi til å gjøre. Men fortsett. Helt fram til junimøtet, når styret i Nord universitet skal ha møte igjen og gjøre vedtaket.