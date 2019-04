Slik definerer rektor de tre ulike nivåene på studiestedene

NAMDALSAVISA

«Campus»: En «campus» kan beskrives som et studiested for tilstedeværende heltidsstudenter. På campus er det engjenkjennbar universitetskultur med robuste fagmiljøer innen forskning og utdanning, og med flere fakultetrepresentert. Som hovedregel skal fagmiljøene som bidrar til ph.d.-ene være lokalisert til campusene. Encampus kjennetegnes også ved at det er lagt til rette med universitetsbibliotek og andre vesentligeadministrative støttefunksjoner for ansatte og studenter. På en campus vil Studentsamskipnaden tilby ulikestudentvelferdstilbud som studenthybler, rådgivningstjeneste og kantine.

«Studiesteder»: Med studiested menes en lokasjon (utenfor campus) for tilstedeværende heltidsstudenter, hvor ett eller flerefagmiljøer er lokalisert av særlige grunner. Fulltids studietilbud på bachelor- og masternivå skal i hovedsakbare tilbys i tilknytning til fagmiljøene på campus og studiesteder. Et studiested vil ha nødvendigestøttefunksjoner for faglige ansatte og for studentenes faglige arbeid. Utbyggingen av støttefunksjoner ogvelferdsordninger for studentene vil være avhengig av om campus er innenfor samme bo- og arbeidsmarked.

«Utdanningssteder»: Dette er steder hvor Nord universitet skal tilby samlingsbaserte og nettstøttede grunnutdanninger. Slik skal Nordivareta sitt ansvar for å tilføre hele regionen godt kvalifiserte kandidater. Tilbudet skal være en fleksibel ogdistribuert utdanning med høy kvalitet, til de som av ulike årsaker har behov for å gjennomføre utdanningennærmere hjemmet.