Hva har skjedd i natt?

NAMDALEN: Det har ikke vært noen store hendelser i Namdalen natt til torsdag.

– Det har vært rolig, sier Ebbe Kimo, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Sludd og snø

Det meldes nok en gang om vanskelige kjøreforhold grunnet sludd- og snøbyger. Temperaturene holder seg lavt, rundt fem grader over hele Namdalen, bortsett fra i Lierne hvor gradestokken kryper like under null.

Dette er tekstvarselet for Trøndelag fra yr.no: Nordvest liten kuling utsatte steder, i kveld til dels stiv kuling på kysten. Skyet eller delvis skyet, sludd- og snøbyger.

