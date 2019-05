Robin fra Vassbotna: – Helt surrealistisk og ubehagelig

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det sier Robin Frantzen (26) fra Vassbotna til NA på telefon fra Tyskland torsdag kveld.

Sammen med kompisen Jon Håvard Dahl (26) fra Grongstad på Høylandet er han med i det store kobbelet av sportsbiler fra Skandinavia, som nå holdes igjen av tysk politi.

Tysk politi mener det er et ulovlig billøp, og hevder flere av de involverte skal ha holdt en hastighet på rundt 250 kilometer i timen.

– Det er ikke et billøp, men en biltur fra Oslo til Praha for bilentusister. 150 biler fra Norge, Sverige og Danmark er med, sier Frantzen, som selv kjører en Nissan Skyline R34 GTR.

Kontaktet ambassaden

– Kan du fortelle hva som har skjedd i dag?

– Vi tok ferga fra Gøteborg til Kiel, der vi ble møtt av tysk politi som ikke var villig til å slippe oss av båten. Men vi fikk ikke svar på hvorfor, sier Frantzen.

Mens Robin, Jon Håvard og de fleste bilentusiastene fikk fortsette ferden, ble et par av bilene ilagt kjøreforbud. Angivelig fordi de ikke var godkjent i Tyskland.

Etter to timers kjøring, var det planlagt stopp med matpause.

– Da kom en politibil med blålys kjørende og sperret for utkjøringa. Ikke lenge etter kom det flere politibiler, som sperret oss inne på parkeringsplassen. Da vi spurte om hvorfor vi ble stoppet, fikk vi ikke svar. De tok bilde av bilene, pass og førerkort, og sa at de skulle beslaglegge bilene, sier 26-åringen fra Vassbotna.

Bilfølget tok deretter kontakt med den norske ambassaden. Men ifølge Frantzen var ikke tysk politi interessert i å snakke med ambassadepersonellet.

– Sperret inne

– Vi ble sperret inne i 12-13-tida, og står her fortsatt, sier Frantzen.

Ifølge Robin står det mellom 30 og 50 politibiler og sperrer for inn- og utkjørselen på parkeringsplassen.

– Det er fullt av politifolk som er bevæpnet med pistol, automatvåpen og skjold. Over oss sirkler politihelikopter, forteller han.

– Hvordan oppleves det å havne i en slik situasjon?

– Det er ubehagelig, svarer han, som avviser at noen har gjort ulovligheter på autobahn.

– Det er fri fartsgrensa, og det er vanskelig å definere hva det er, svarer han, som ikke vil svare på om det stemmer at noen i følget har holdt en hastighet på 250 kilometer i timen.

Han beskriver det hele som surrealistisk.

– Du føler deg som en terrorist når det står politifolk med automatvåpen og skjold rundt deg. Helt jævlig, sier han.

Vakthold

– Hva skjer videre?

– Vi har hatt et nytt møte med politiet. Vi har fått beskjed om at bilene ikke blir tauet inn, som de først sa. Bilene blir stående igjen på parkeringsplassen. Vi må levere inn bilnøkler og vognkort, og før hente det igjen i 14-tida fredag, sier han, og fortsetter:

– På parkeringsplassen blir det vakthold av politi i natt. Det er godt å ha vakthold når det står så store verdier her. For oss blir det ordnet buss til nærmeste tettsted. Jeg regner med at politiet ordner overnatting til oss, sier Robin Frantzen.

Advokat Olav Sylte sier til VG at han har vært i kontakt med flere av de involverte nordmennene.

– Slik jeg har forstått det har de blitt stoppet på grunn hastighet og måten kjøringa har framstått. Det skal også være snakk om at det skal være et ulovlig billøp på Autobanen. Sånne billøp skal være godkjente på forhånd, noe politiet sier det ikke var.