Trondheim får trolig ski-VM i 2025

NAMSOS: Trondheim er nemlig eneste søker av mesterskapet dette året, skriver skiforbundet i ei pressemelding.

Søknadsfristen til FIS for retten til å arrangere alpin-VM og ski-VM i nordiske grener 2025 gikk ut 1. mai. FIS har mottatt én søknad til Ski-VM 2025 i nordiske grener. Dette er Norge og Trondheim. FIS har også mottatt tre søknader til alpin-VM 2025. Dette er sveitsiske Crans Montana, tyske Garmisch-Partenkirchen og østerrikske Saalbach. Russiske Krasnoyarsk er eneste søker til freestyle, snowboard og freeski-VM 2024, mens tsjekkiske Harrachov er det samme i skiflyging.

Avgjørelsen faller i forbindelse med FIS-kongressen i Thailand i slutten av mai 2020.

For begge mesterskapene blir krevd en ny og mer omfattende søknad innen 1. september. Norge arrangerte ski-VM i nordiske grener sist i Holmenkollen i 2011. Det er Oberstdorf som arrangerer VM 2021 i nordiske grener, mens Planica er arrangør i 2023, heter det på skiforbundets nettsider.

– Da er det klart at Trondheim er eneste søker til ski-VM 2025. Dette er et bevis på at den internasjonale skifamilien er enige om at det er Norge og Trondheim som skal arrangere VM dette året. Nå skal Norges Skiforbund sammen med Trondheim Kommune og skisporten i Trøndelag levere en god søknad som oppfyller de kriteriene som FIS stiller til en VM-arrangør. Tildelingen skjer formelt under kongressen neste år, men vi kan allerede nå glede oss til en skikkelig trøndersk folkefest i 2025, sier skipresident Erik Røste til nettstedet.

Skipresidenten registrerer også at det er tre søkere til alpin-VM 2025.

– Det er tre sterke kandidater fra store skinasjoner som har søkt om å få arrangere VM i alpint i 2025, hvorav Saalbach også var søker til 2023. Dette viser at store internasjonale skikonkurranser er attraktivt å arrangere. Det er bra for skisporten, sier Røste.