– Været stopper ikke oss!

NAMDALSAVISA

TERRÅK: Løpssesongen er for alvor igang, men finværet uteble da årets utgave av Terråkmila gikk av stabelen lørdag. Det var uansett ikke alle som deppet over til dels tette snøbyger under gjennomflringa i Bindal.

– Det er bra løpsvær, mye bedre enn 25 varmegrader og sol, sier Jan Olav Smalås før start.

Gjorde som ifjor

Med 16 påmeldte i konkurranseklassene, var det ikke noe stort startfelt som satte avgårde på den drøye mila. I feltet var likevel fjorårsvinner Edris Mehamedsied.

Den enda ferske løperen for Namdal løpeklubb tok tidlig teten i løpet, og økte ledelsen jevnt utover i løpet. Dermed kunne Mehamedsied passere målstreken i ensom majestet, som vinner av Terråkmila.

– Løpet gikk bra, og løypa i seg selv var ganske fin. Jeg fikk også bedret tida mi fra i fjor, sier vinneren etter målgang.

Selv om det ikke var så mange som deltok i konkurranseklassen, var det likevel en god del mosjonister å finne i løypa.

– Det er artig å være med, vi har jo vært med hvert år, så vi kunne ikke gjøre et unntak i år heller. Om det blir så mye løping får vi se på. Så er det jo vanlig «Terråkvær», men det stopper ikke oss, forklarer Amalie Nessvold og Eline Trøan under deres løp.

Ikke værgudene med seg

Det begynner å bli noen år siden sist det va fint vær under Terråkmila, Arrangør Nina Kristiansen mener likevel ikke været var grunnen til mindre folk på startstreken.

– Når vi arrangerer løpet i mai, så er det jo ofte mye annet som skjer. Konfirmasjoner er jo ikke å komme seg unna, i tillegg så er det en del andre arrangement i området.

Kristiansen drar kjensel på flere av deltakerne, og mener at det er flere gjengangere.

– Løpet har holdt på nå i mange år, og begynner for flere å bli en anerkjent liten runde. Det ble særlig populært når vi flyttet den største delen av traseen til marka isteden for asfalt.