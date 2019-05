Det er fortsatt forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker i norsk skisport

NAMDALSAVISA

Fredag kom beskjeden om at Stian Saugestad er vraket fra alle landslag. En beskjed som kom nærmest som lyn fra klar himmel.

Det er riktignok til å forstå at namsosmannen ikke er inne på A-laget, som er den nye betegnelsen på «elitelaget».

Her har Skiforbundet vært tydelig. På det laget får bare løpere som er rangert som topp-15 i minimum en disiplin plass. Seks løpere har plass her. Deriblant tre fartskjørere, Smiseth Sejersted, Jansrud og Aamodt Kilde.

Man kan også, hvis man holder seg slavisk til del av en av kriteriene, godta at Stian ikke har plass på B-laget.

Her har man stilt som krav at løpere på laget skal være rangert som topp-30.

Det er bare det at ikke alle på dette laget er rangert som topp-30. De har derimot kommet med etter «trenervurdering», som det heter i uttaket fra forbundet.

Derfor kunne Stian vært med her, selv om han ikke er rangert som topp-30 på listene i verdenscupen.

Det som derimot er vanskelig å forstå er at han heller ikke har fått plass på C-laget, her man har det man kaller «resten av utøverne» – i dette tilfellet er det tre løpere som ikke faller inn under kriteriene for uttak til A- og B-lag.

Hvorfor er det vanskelig å forstå at han ikke er med?

La oss først som sist ta av de mest patriotiske brillene, og holde oss til de kalde fakta.

På toppnivå teller alltid internasjonale plasseringer mer enn prestasjoner på nasjonalt nivå.

* Stian Saugestad er eneste som har topp-30-plassering i verdenscupen i fart, som ikke er med på landslag.

* Til tross for at han bare kjørte halve sesongen, er det ingen som er i nærheten av hans E-cupresultater i fartsdisiplinene.

* Og selv om NM på tampen av en sesong ikke teller all verden, så ble det lagt merke til at han banket Jansrud, Sejersted og Aamodt Kilde da han tok NM-gullet.

For som andremann Sejersted påpekte det, så var det et renn av meget god kvalitet, noe også resultatlista viser.

Saugestad leverte en glimrende sesong i fjor, hadde meget god treningshøst, før han fikk en trøblete sesongstart med fall før det mye omtalte skrekkfallet i Bormio i mellomjula. Et fall som gjorde at han ble satt på sidelinja i lang tid.

Likevel presterte Saugestad mye bedre enn man hadde lov til å frykte da han kom tilbake i renn.

Det må derfor være lov til å undres over at forbundet ikke vil satse på en løper som viser en slik stigning på tampen av sesongen, og som også viste før skaden at han var på veg inn i verdenstoppen,

Umulig å satse alene

Stian Saugestad legger med all sannsynlighet karrieren på hylla etter vrakinga. Sportssjef Claus Ryste har sagt han ønsker å prate med Stian før det eventuelt skjer. Skal det ha noen hensikt må samme Ryste komme med et sportslig tilbud som gjør det mulig for Saugestad å matche verdenstoppen i alpint.

For Ryste vet utmerket godt at en alpinsatsing på egen hånd ikke lar seg gjennomføre.

Ikke som i langrenn

Alpinlandslaget er ikke det eneste som er tatt ut den siste uka. Mandag ble langrennslandslagene presentert. Her var Niklas Dyrhaug med, uten at det på noen som helst måte ble reaksjoner på det.

Det er interessant å se uttaket av han i sammenheng med vrakinga av Saugestad.

Dyrhaug har ikke gått et internasjonalt skirenn i vinter, på grunn av skade. Likevel valgte trenerne å ta han med, for de kjenner hans potensial, og det er ikke første gang at løpere som misser en sesong får sjansen på nytt.

At det gjøres forskjeller i langrenn og alpint har dels med økonomi å gjøre.

For der Dyrhaug tilhører en skigren der det gis åpninger for å utvide landslag, så må alpinkomiteen kutte ned på landslagene for å få tallene til å gå opp.

Det er med andre ord forskjell på Jørgen hattemaker og kong Salomo også i Norges Skiforbund.

Dessverre går dette utover Stian Saugestad.