Politiet frykter omreisende tyver kan være på veg mot Trøndelag

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Sikre dine verdier, ber politiet i Namdalen på sin Facebook-konto.

Politiet viser til at det de siste årene er stjålet GPS-utstyr for store verdier fra anleggsmaskiner og traktorer rundt om i landet.

Tyveriene bærer preg av å være målrettet – og synes å være utført av mobile vinningskriminelle.

Utsatt for millionbrekk

I september i fjor ble Lena Maskin AS på Skogmo utsatt for et millionbrekk.

Lokalt politi fikk hjelp fra eksperter på mobile vinningskriminelle etter det grove tyveriet.

Krimprogrammet «Åsted Norge» ville hjelpe lokalt politi å oppklare millionbrekket.

Men fortsatt er saken uløst.

Advarsel

I april i år ble det registrert slike tyverier i nabodistrikter.

– Det er derfor sannsynlig at tyverier av GPS-er vil finne sted i Trøndelag i nær framtid, sier politiet, som oppfordrer næringslivet til å sikre slikt utstyr så godt som mulig.

– Dette kan for eksempel gjøres ved å ta med utstyret hjem, parkere traktorer og anleggsmaskiner innelåst eller på steder med videoovervåking.

Politiet kommer også med ei oppfordring til publikum:

– Vær oppmerksomme på biler og personer som naturlig ikke hører hjemme på områder hvor slike maskiner er parkert.