Mener demonstranter saboterer anleggsarbeidet

FLATANGER: Torbjørn Lindseth, som har vært en av de fremste aksjonistene siden anleggsstarten tidligere i vår, sier at det er helt ukjent for han at det er slått inn spiker og skruer i trær i anleggsområdet.

– Jeg kjenner ikke noe til dette. Jeg hørte imidlertid rykter om at det var noen av anleggsarbeiderne som hadde saget i spiker i forrige uke, sier Lindseth, og understreker at han ikke har bedt noen om å slå inn spiker i trærne som skal felles.

– Vi har ingen «fast» organisasjon, så jeg kan ikke stå til rett for hva den enkelte foretar seg. Men som sagt, det er ukjent for meg, sier Lindseth.

Skruene som skal være satt inn i trærene kan ødelegge hogstmaskiner og annet utstyr.

Flere aksjonsformer

Kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi bekrefter at det er brukt flere typer aksjonsformer fra demonstrantenes side, uten at han ønsker å gå i detalj på hvilke aksjonsformer det er snakk om.

Men han understreker at det er aksjonsformer som medfører risiko for både arbeidsfolk og demonstrantene selv.

– Det synes vi er svært beklagelig, men så lenge det finnes folk som ønsker å vise motstand på det viset, så får vi ikke gjort annet enn å informere politiet om det som foregår, sier Eidem.

Mer ønsker han ikke å si om saken, men tidligere har Eidem forklart at på grunn av ulovlig aksjonsvirksomhet så må Trønderenergi ha god koordinering med politiet anleggsarbeidet. Samtidig har han oppfordret aksjonistene til å tenke seg godt om hvordan de velger å markere sin motstand mot utbyggingen.

– Jeg har forståelse for at naturvernere engasjerer seg mot vindkraftutbygging, men det må foregå innenfor rammene av norsk lov, sa Eidem i forrige måned.

Politiet er orientert

Politistasjonssjef Svenn Ingar Viken i Namsos bekrefter overfor Trønder-Avisa at de er orientert om at det er satt i skruer og spiker i en del trær i anleggsområdet, og at det har utfordret entreprenøren i arbeidet med å felle trær i anleggsområdet. Så langt mener han at politiet ikke har mottatt noen anmeldelser fra utbygger for skadeverk.

– Vi har heller ikke observert demonstranter som har utført slikt skadeverk så langt, sier Viken.

Nye funn av hubro: Krever umiddelbar stans i Sørmarkfjellet Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) forlanger øyeblikkelig stopp i anleggsarbeidet i Sørmarkfjellet.

Blir møtt av demonstranter

Når Trønderenergi har sin generalforsamling mandag 13. mai vil de bli møtt av demonstranter i ei markering i regi av Naturvernforbundet Trøndelag.

Bak markeringen står Naturvernforbundet i Trøndelag.

Vindkraftutbyggingen er et formidabelt og evigvarende inngrep av natur, og skjer samtidig som vi har et stort overskudd av energi i Norge fra før. Det vil vi markere, og samtidig oppfordre kommunene som eier Trønderenergi om å ta ansvar for selskapets trussel mot Frøya om erstatningsansvar, sier leder Magne Vågsland i Naturvernforbundet Trøndelag til Adresseavisen.

Demonstrasjonen retter seg mot hele generalforsamlingen som består av 24 trønderkommuner, i tillegg til Kommunal Landspensjonskasse og Nordmøre Energiverk.

Målet er å få de kommunale eierne til å gripe inn for å få Trønderenergi til å skrinlegge utbyggingene på Frøya, Sørmarkfjellet og Stokkfjellet, samt respekterer FN-organet CERD sitt krav om at anleggsarbeidet på Storheia stoppes.