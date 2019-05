NAMDALSAVISA

Samtidig med at nesten 7.000 mennesker samlet seg på Festplassen i Namsos i protest mot forslaget om å fjerne helsefagene fra Campus Namsos, var det mange som spurte seg hvorfor Festplassen ikke skulle brukes som endeplass for 17. mai-togene i Namsos.

17. mai-komiteen hadde opprinnelig foreslått at både barnetoget og borgertoget skulle ende opp på Namdalsvegen og fylkesveg 769 ved Bastionen. Argumentet som ble lagt fram var at Festplassen var for liten.

Det argumentet framstår unektelig noe underlig, all den tid det aldri har vært så mange mennesker på Festplassen som den kvelden før 1. mai. Fortsatt var det da god plass på gatene rundt Festplassen, som nå gir godt innsyn til selve paviljongen.

Så snudde komiteen delvis ved å bestemme at barnetoget skal ende opp på Festplassen, mens borgertoget fortsatt skal ende opp på Bastionen. Men det gjør det enda vanskeligere å forstå hvorfor ikke begge togene skal kunne ta i bruk Festplassen. Plassmangel kan det jo ikke være. Politiet har lagt ned forbud mot kjøretøy i toget, så Festplassen burde være enda mer egnet for borgertoget nå enn tidligere år.

17. mai-komiteen er nedsatt og valgt av kommunestyret, og handler slik sett på oppdrag for Namsos kommune. Vi skal ha respekt for den jobben komiteen gjør på frivillig basis. Men argumentet som nå blir brukt for å ha to endestasjoner, er at alle i komiteen skulle få viljen sin. Her er det altså uenighet. Da burde komiteen kunne legge egne hensyn og ønsker til side, og legge til rette for å bruke Festplassen og familieplassen til det den er tenkt til. Så lenge komiteen ikke kan legge fram forståelige argumenter for at Festplassen ikke kan brukes, blir det feil å bruke hensyn til egen prestisje som vikarierende motiv.

Kommunen, næringsliv og mange av byens innbyggere har engasjert og brukt både tid og ressurser for å få til Festplassen slik den nå framstår – som et samlingspunkt for både barn og voksne. Det finnes vel ingen annen dag som er mer i Festplassens ånd enn 17. mai. Da bør den også brukes – fullt ut.