Klompen-knøtter fikk nye drakter på Lerkendal

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Det ble utvilsomt en fin søndag for knøttelagene 2012/2013 fra Klompen Fotballklubb. I pausen i kampen mellom RBK og Sarpsborg 08 fikk de løpe ut på gressmatta i sine splitter nye draktsett fra Coop.

- Et stort øyeblikk

Matheo Aakervik Westum fikk en ekstra spesiell opplevelse da han fikk være maskot og gå hånd i hånd med spillerne ut fra spillertunellen før kamp.

- Dette var et stort øyeblikk. Vi setter utrolig stor pris på å få tildelt nye drakter fra Coop til laget vårt, og at skjer på selveste Lerkendal gir en ekstra spesiell ramme rundt det, sier Mari Brattgjerd, lagleder for Klompen.

I forkant av kampen mottok spillerne sine drakter fra RBK-spillerne Djorde Denic og Besim Serbecic, og Ann Mari Bade fra Coop Midt-Norge.

Deler ut 20.000 drakter

Klompen Fotballklubb hadde søkt Coop om å få nye drakter til lagene.

- Hvert år deler Coop ut 20.000 drakter til 1.000 lag. Dette har vi gjort i 18 år, og det er en viktig del av vårt ansvar for å gi tilbake til lokalsamfunnet der våre medlemmer bor, sier Ann Mari Bade, sponsor- og medlemsansvarlig i Coop Midt-Norge.

- Barne- og breddeidretten i Norge drives av frivillige ildsjeler, det er ingen hemmelighet. Klubbøkonomien er i mange tilfeller anstrengt, og vi håper å kunne lette noe på kostnadene ved å dele ut draktsett. Barn som viser idrettsglede er Coops beste ambassadører, sier Bade.

Coop Midt-Norge mener at topp og bredde trenger hverandre, og ønsker å bruke toppen til å inspirere og motivere barn og unge til å drive med idrett.

- Som stolt sponsor av RBK hadde vi derfor lyst å invitere noen av barna som har vunnet draktsett hit til Lerkendal for å gi dem en opplevelse til inspirasjon og glede, sier Ann Mari Bade.