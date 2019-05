Ventetida på veg nedover

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er positivt at det nå går i riktig retning. Vi ser at noen av tiltakene vi har iverksatt gir resultater. Mars var en bra måned med tanke på utvikling, men vi skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt og allerede nå feire dette som en seier, sier klinikkleder for kvinne, barn og familie i Helse Nord-Trøndelag, Tore Andersen.