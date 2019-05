Her er bilen mange SUV-kjøpere har ventet på

NAMDALSAVISA

NAMSOS: VW kom forholdsvis sent på markedet med SUV-er, men nå har de fem tilgjengelig for europeiske kunder. Fra Touareg via Tiguan og Tiguan Allspace, til T-Roc og nå altså minstebror/søster T-Cross. VW Atlas (USA)/Teramont (Russland, Mexico, Midtøsten og Kina) får vi nok bare se på bilder.