Det er feriecamp, så det skal ikke være noe stress. Det skal være rom for at ungene skal kunne leke

NAMDALSAVISA

NAMSOS: For andre året på rad er det klart at det blir feriecamp for 1. – 4.-klassingene i Namsos kommune. Tilbudet ble lansert på ny i fjor etter at kommunen kuttet ut sommer-SFO i 2015.