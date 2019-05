Avgangselever : – Kunne ikke tatt sykepleien noe annet sted enn i Namsos

Jeg kan med hånda på hjertet si at om det ikke var for studentene, så hadde ikke avdelinga jeg jobbet på gått rundt.

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Avgangsstudentene i Namsos er samlet for å få veiledning i bachelor-skrivinga. Det er stressende for de totalt 48 sykepleierstudentene, men temaet i lunsjen dreier seg likevel ofte om Nord universitet – og hva som vil skje i tida framover. En av studentene er Ina Cecilie Henriksen, som vet hvordan det er å studere i Levanger. Avstanden mellom studentene og lærere ble for store, minnes hun.