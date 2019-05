Hele Bindal kommune uten dekning

NAMDALSAVISA

BINDAL: Helstad forteller at dette skyldes et fiberbrudd i telenettet i Sømna, som har ført til at alle basestasjoner i Bindal er ute av drift.

– Så å si alle i Bindalen er uten internett og telefondekning, sier Helstad som legger til at nettet forsvant i 12-tida onsdag. I utganspunktet var nettet ventet å være tilbake klokka 20.00 samme kveld, men ifølge ordføreren ser det ikke slik ut for øyeblikket.

– Jeg frykter at vi ikke har nettet tilbake før langt ut på morgendagen, sier ordføreren.

Hun beskriver situasjonen som sårbar.

– Vi ber om at innbyggere tar fysisk kontakt med brannselskapet dersom noe skulle oppstå. At nettet forsvinner i hele kommunen er ikke heldig for folks sikkerhet, derfor håper vi at problemet blir ordnet opp i så raskt som mulig, sier Helstad som selv befinner seg utafor Bindal for øyeblikket.