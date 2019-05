Hele Bindal kommune var uten dekning

NAMDALSAVISA

BINDAL: Helstad forteller at problemene med internett og telefon skyldtes et fiberbrudd i telenettet i Sømna, som har ført til at alle basestasjoner i Bindal var ute av drift onsdag.

– Så å si alle i Bindal ble uten internett og telefondekning da nettet forsvant i 12-tida onsdag. I utganspunktet var nettet ventet å være tilbake klokka 20.00 samme kveld, men det tok litt lenger tid. Ved 22-tida fikk ordføreren beskjed om at sambandet var oppe og gikk igjen.

Hun beskriver situasjonen som sårbar.

– At nettet forsvinner i hele kommunen er ikke heldig for folks sikkerhet, sier Helstad som selv befinner seg utafor Bindal for øyeblikket.