For ett år siden vant bandet Soup, med frontmann Erlend Viken med røtter fra Kolvereid, prisene «Beste indie/alternativ rockalbum» og «Beste fotocoverkunst» for albumet «Remedies» under The Independent Music Awards i New York.

Nå er bandet igjen nominert til samme prisutdeling – denne gang i kategorien «Live Performance» for live-albumet «Live Cuts».