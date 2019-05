Store mengder med snø og glatte veger i Namdalen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mange ble nok tatt på senga da de sto opp onsdag morgen. Flere steder i Namdalen preges kjøreforholdene av snø og glatte veger. Politiet advarer folk mot å ta sjanser når de skal ut å kjøre.

– Vi vet at mange har skiftet til sommerdekk når vi fikk det fine været vi har hatt en stund. Nå har imdlertid vinteren så smått kommet tilbake med sine siste krampetrekninger i Namdalen. Det er slaps og isføre flere steder, og vi ber alle bilførere være obs på dette. Vær forsiktig på vegene, skriver Politiet i Namdalen.

Vanskelige kjøreforhold

Vi har fått inn flere meldinger fra NA-lesere om hvordan forholdene er rundt omkring.

– Det er mye snø på vegene i indre strøk i Nærøy, spesielt rundt Saltbotn der det ligger 10-15 centimeter med snø.

– På Høylandet har det også kommet store mengder med snø.

– Store mengder snø fra Lund til Namsos, 35 centimeter snø over fjellet.

NA-journalist Birger Aarmo forteller at det snør tett i Grong, og at det er vanskelige kjøreforhold.

– Det er rundt 15 centimeter med snø der det ikke er brøyta eller en bil har kjørt, så det er utfordrende kjøreforhold flere steder, sier han.

Slik blir været

I dag kan vi forvente overskyet vær og en del vind i Namdalen. I Lierne er det meldt snø og det advares om vanskelige kjøreforhold.

Her er tekstvarselet for Trøndelag fra yr.no: Vestlig opp i liten kuling utsatte steder. I indre strøk sør for Trondheimsfjorden lettskyet, oppholdsvær. Ellers enkelte regnbyger eller sluddbyger, snø i indre og høyere strøk. I kveld skiftende eller sørøst bris. Opphold og til dels pent vær.