Trailertilhenger veltet på E6

GRONG: Politiet fikk i natt melding om at en trailer hadde veltet og sperret E6 sør for Harran. Da de kom til stedet viste det seg at det var tilhengeren som hadde velta. Vogntoget var norsk. Etter noen timer var berging utført, og veien ble åpnet igjen.

Senere mottok politiet flere meldinger om glatte veier i området Høylandet, Grong og Overhalla, og gikk ut på twitter med ei oppfording om å kjøre etter forholdene, og med riktige dekk.

Vindfullt

I dag kan vi forvente overskyet vær og en del vind i Namdalen. I Lierne er det meldt snø og det advares om vanskelige kjøreforhold.

Her er tekstvarselet for Trøndelag fra yr.no: Vestlig opp i liten kuling utsatte steder. I indre strøk sør for Trondheimsfjorden lettskyet, oppholdsvær. Ellers enkelte regnbyger eller sluddbyger, snø i indre og høyere strøk. I kveld skiftende eller sørøst bris. Opphold og til dels pent vær.

