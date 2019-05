NAMDALSAVISA

NAMSOS: I 45 år har Bydelsserien blitt arrangert i Namsos for barn mellom seks og elleve år. Denne uka ble kampen mellom Klompen og Otterøya valgt ut til å bli «Ukas kamp».

«Ukas kamp»

En gang i uka kommer NA til å velge ut en kamp, som vil få ekstra dekning. Da vil det bli satt opp flagg hvor det står «Ukas kamp» – samt en stor grønn intervjuvegg, hvor spillerne blir intervjuet i pausen og etter kampen.

Her er spillernes reaksjoner etter første omgang:

– Viktig å ha et jentelag

Klompen-spillerne er glad for at serien endelig er i gang.

– Det er skikkelig morsomt at vi er i gang. Vi har ventet lenge på denne kampen, sier Synne Schwartz Sellæg (9) mens lagvenninnene nikker.

På andre banehalvdel sto Otterøya, som hadde samlet flere årskull for å ha muligheten til å stille et eget jentelag.

– Det er veldig viktig at vi har klart å stille et eget jentelag fra Otterøya. Fordelen er at vi sentrer mer til hverandre. Slik er det ikke bestandig om vi spiller sammen med guttene på skolen, sier Ingebjørg Ranim Sund (9).

14 år gammel trener

På sidelinja sto Henrik Aleksander Devik, og leda Otterøya-laget med stø hånd gjennom de totalt 60 spillerminuttene.

14-åringen hadde stålkontroll på spillerne.

– Bevegelse, flytt opp laget, forsvaret møter, instruerte Devik fra sidelinja.

Og suksess ble det – Otterøya vant oppgjøret, men resultatet var langt fra hovedfokuset på Klompenbanen.

– Dette var veldig gøy. Alle fikk lov til å være med, vi sentret mye og det var veldig morsomt, sier Ranim Sund.

Taktikken var klar

Fjerdeklassingene fra Klompen er enige med konkurrentene.

– Kampen var egentlig kjempebra, så vi er veldig fornøyde med oss selv. Spillerne fra Otterøya er mye større enn oss, så vi synes vi klarte oss ganske så bra, sier Sellæg.

Etter kampen avslørte grønntrøyene fra Namsos at taktikken for kampen var å ha det mest mulig gøy.

– Også var det egentlig å bare løpe etter ballen, finne noen på laget og gi ballen til den personen, ler jentene.

Men seier eller ei – heiaropene til både Otterøya og Klompen ble sunget høyt etter at kampen var avblåst.