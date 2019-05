Snart klart for innflytting

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Helsehuset er del 2 i prosjektet «Helse for framtida» i Vikna kommune. Del 1 besto av å bygge om deler av det gamle bygget, blant annet slik at heimetjenesten fikk flytte inn under samme tak som sykeheimen. Prosjektet startet 1. mai 2015, og drift av det nye helsehuset skal starte onsdag 22. mai. Mandag 20. og tirsdag 21. vil legetjenesten være stengt i forbindelse med innflytning. Tirsdag 14. mai vil det bli omvisning på huset for alle som ønsker å se alt det nye.