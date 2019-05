NAMDALSAVISA

NAMSOS: Jon Håvard Solum har sagt ja til å gjenvelges som styreleder fo ett år, og som styremedlem for to nye år, skriver NTE i møteinnkallinga. Eli Arnstad er også innstilt på ett år til som nestleder og to nye år som styremedlem.

Valget skjer i NTEs bedriftsforsamling mandag 12. mai.

Det ligger også an til en økning i honorar for styret i NTE AS på 2,85 prosent. Styreleder foreslås honorert med 264.000 kroner for 2018 og nestleder med 160.000.