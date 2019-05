Steinkjerfestivalen med underskudd

NAMDALSAVISA

Steinkjerfestivalen gikk på en smell i 2018, med et underskudd på 1,5 millioner kroner.

– 2018 ble et uår værmessig. Etter et godt forhåndssalg slo værgudene seg helt vrange rett før festivalen, med det resultat at billettsalget stoppet nesten helt opp de siste dagene. Derfor ble besøket lavere enn beregnet. I tillegg ble artistkostnadene noe høyere enn budsjettert, noe vi burde hatt bedre kontroll på, sier festivalsjef Svein Bjørge til Trønder-Avisa.

Han presiserer at festivalen har bygget opp en solid økonomi, med egenkapital på seks millioner kroner, og at underskuddet fra i fjor ikke vil påvirke gjennomføringa av årets festival.