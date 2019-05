Berget frossent og forkomment rådyr

NAMDALSAVISA

SNÅSA: Et søskenbarn av Dalsaunet som kom kjørende forbi et svømmende rådyr på Sunnan fredag reagerte raskt da hun oppdaget er rådyr med problemer i Snåsavatnet. Dyret hadde svømt over Snåsavatnet fra Følling-siden og var såpass nedkjølt at det satte seg fast i sivet da det skulle komme seg i trygghet på land. Dalsaunets søskenbarn ringte til henne fordi hun bor like ved der rådyret kom seg på land.