Folk valfartet for å få med seg Seldas show

OTTERSØY: Du skal som oftest ha en god grunn for å vandre rundt på et industriområde. Det betyr at det ikke er så veldig mange som får anledning til å se hva som foregår på industriområdet Purkholmen. Holmen inneholder den store tørrdokka til Moen Marin Service AS, et stort servicebygg knyttet til dokka og ikke minst det nye bygget som nå er heim for teknologibedriften Mekon AS.