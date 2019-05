Serverte musikalsk togtur med bossanova og klassiske perler

NAMDALSAVISA

Bindalseidet Songlag, deres dirigent Elena Yakovleva og et par gode venner tok publikum med på en flott musikalsk rundtur da de inviterte til konserten Interrail. Det ble nesten to timer med musikalske høydepunkt på rekke og rad. Som en i publikum sa etter konserten: Du trenger ikke engang å like musikken for å forstå at dette er i verdensklasse.