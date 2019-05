– Vanskelig start for nye fylkeskommuner

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I kommuneproposisjonen for 2020, varsler regjeringa at den i høtens statsbudsjett vil foreslå en vekst i kommunenes frie inntekter på mellom èn og to milliarder kroner.

– For kommunenes del vil mye avhenge av hvor i dette intervallet regjeringa legger seg i høstens budsjett. En inntektsvekst på rundt to milliarder kroner vil gi kommunene noe større handlingsrom for å levere gode velferdstjenester til innbyggerne. Ei inntektsøkning ned mot en milliard vil være brukt opp før vi begynner, fordi endringer i befolkningssammensetningen påfører kommunene en automatisk utgiftsøkning på nesten det samme beløpet, sier Helgesen i ei pressemelding.

Hun er langt mer kritisk til inntektsopplegget for fylkeskommunene i 2020, der regjeringa en maksimal realvekst på 100 millioner kroner, og i verste fall en reell reduksjon i fylkeskommunenes inntekter på 200 millioner kroner.

Samtidig slår regjeringa fast at når det gjelder en av de største oppgaveoverføringene fra staten til fylkeskommunene, administrasjonen av fylkesvegene, skal fylkeskommunene kun få penger for de ansatte som faktisk flytter over fra Statens vegvesen til fylkeskommunene, ikke for de årsverkene som i dag står for denne adminstrasjonen hos Statens vegvesen.

– Dette kan medføre en betydelig underfinansiering av reformen, og er etter vår oppfatning ikke i tråd med prinsippene for overføring av oppgaver mellom forvaltningsnivåene, sier Helgesen.