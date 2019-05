Fra Kvammens rike for å gi indiepop til trønderne

NAMDALSAVISA

GEILO: Seks blide gutter med langt, krøllete hår, briller og retroklær. Etter å ha sett Piknik blir du kanskje ikke overrasket over å høre at bandet spiller indiepop. Foruten å ha den riktige looken, er det mange som har fått øynene opp for musikken til gutta som møttes på Trøndertun folkehøgskole i fjor høst.

Utstillingsvindu

På kort tid har medlemmene med utspring fra Geilo, Stavanger, Gjøvik, Røros og Trondheim spilt inn flere låter som har fått rotasjonstid på NRK P1 og Radio Revolt. Med sangene «Måneskinn» og «Sykkel» har de nå meldt seg på musikkonkurransen Bandwagon, i håp om å nå enda flere lyttere.

– Bandwagon er en god mulighet til å fremme oss selv og vise fram musikken på, sier vokalist Gard Songstad Hella.

Piknik er en av 16 artister som hittil har meldt seg på Bandwagon 2019, som arrangeres av Namdalsavisa, Trønder-Avisa og Steinkjerfestivalen. I tillegg til å være et utstillingsvindu for nye, uetablerte artister er kanskje den gjeveste gulrota å vinne spillejobb på Steinkjerfestivalen – som også innebærer oppfølging fra en profesjonell mentor.

– Steinkjerfestivalen er en stor festival som det hadde vært kult å ha på cv-en. I tillegg er det lærerikt å møte andre artister og kanskje knytte noen kontakter med den profesjonelle musikkbransjen, sier Songstad Hella.

B-gjengen snekret sammen sommerlåt i studio Det går mot lysere og varmere tider, og i helga gikk B-gjengen i studio for å lage lydsporet til sommeren.

Kvammen er fan

I likhet med tangentist og barndomskompisen Vegar Nesfossen Dreier er han fra Geilo, samme bygd som en annen populær visesanger, Daniel Kvammen.

– Jeg og Vegar har kjent hverandre siden vi var små og er nærmest som brødre å regne. Vi samarbeider godt med tekstene, mens hele bandet er med på å lage resten av musikken, sier vokalisten.

I mars var Piknik på norgesturne og i påska fikk de en lukrativ spillejobb fra sambygding Daniel Kvammen.

– Han liker tydeligvis musikken vår, for når han og Maria Mena skulle holde konsert på Geilo i påska, ble vi spurt om å være oppvarmingsband. Det måtte vi selvsagt si ja til.

Vokalisten nevner band som TØFL, Pikekyss og deLillos som inspirasjonskilder.

– Det er vanskelig å beskrive sin egen musikk. Sjangermessig vil nok mange plassere oss i indiepop-sekken. Musikken er mild, men inderlig, sier han.

I likhet med deLillos er det ofte et dypere budskap i tekstene, enn det titlene først gir uttrykk for.

– Mens «Måneskinn» handler om kjærlighet og usikkerheten i et forhold, er «Sykkel» en sang om ubesluttsomme personer en blir frustrert av. Den første tekstlinja er; «Å snakke med deg er som å lære seg å sykle – det er en vanskelig prosess».

Bandwagon 2019 klar for avgang Neste stopp: Steinkjerfestivalen Noen er kritikerroste, noen har fått kultstatus, noen har vært med i MGP og noen har spilt for FN. Og de har alle vært med i Bandwagon.

Bandet består

Året på folkehøgskolen på Melhus ble nylig avsluttet, men Piknik har planer om å fortsette videre som band – selv om de nå blir spredd til alle kanter.

– Den ene har planer om å reise til Afrika, to skal studere og resten skal i Forsvaret. Men vi skal klare å møtes i ferier. Det kommer mer musikk i løpet av året, og vi har planer om å få til en del spillinger til sommeren, sier Songstad Hella.

Kanskje blir de også å se på scenen når Steinkjerfestivalen sparkes i gang 21. juni.

– Det hadde vært utrolig gøy å ha fått muligheten til å spille der, sier vokalisten i Piknik.