Gryndere går med planer om et profesjonelt datasenter i Namsos

NAMSOS: Siden slutten av 2016 har Håvard Vannebo og Svein Hagen jobbet med å utrede om det finnes en mulighet til å opprette et datasenter i Namsos. De to har samarbeidet med briten Forbes Wilson, som har lang fartstid i bransjen. Nå er de ferdige med den første fasen av prosjektet – som de mener viser at det er god nok infrastruktur til å kunne realisere planene.