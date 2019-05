Jordbruksoppgjøret i havn – bøndene får 1,24 milliarder kroner

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi vet det har vært tøffe tak for forhandlingsutvalget, men det har løntes og resultatet er bedre muligheter for landbruket over hele landet, sier fylkeslederne i Nord og Sør-Trøndelag Bondelag Audhild Slapgård og Kari Åker i ei pressemelding.