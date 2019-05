Feiret 17. mai med god baneåpning

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Tradisjonen tro arrangerte Sør-Trøndelag Friidrettskrets sitt langdistanse-KM på nasjonaldagen, og i tillegg til KM på 5.000 meter (kvinner) og 10.000 meter var det lagt inn to mellomdistanseløp, 1.500 meter for kvinner og 600 meter for menn.