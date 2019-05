Ansatte slukket brann på hotellet – én person sendt til sykehus

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Meldinga kom like etter klokka 17.30.

Etter kort tid meldte politiet at brannen var slukket av ansatte på stedet.

Brannvesenet har kontroll. Ingen er meldt skadet i hendelsen, twitret politiet.

Ansatt til sykehus

Hotelldirektør Lars Strøm forteller at det har vært brann inne i kjøleaggregatet til fryseranlegget. Rommet er ustyrt med branndetektorer, og respepsjonen ble varslet straks det begynte å brenne.

– De ansatte satte straks i gang med å slukke brannen, og en av dem ble sendt til sykehus for sjekk etter at brannen var slukket.

Hotellets gjester ble evakuert da brannalarmen gikk.

Strøm forteller at brannen ikke påvirker gjestene på hotellet, men at frysevarene deres muligens må flyttes et annet sted.

– Vi har fått roet oss litt nå, og må begynne å tenke på hvor vi skal flytte frysevarene, siden kjøreaggregatet brant, sier Strøm.

Vet ikke årsaken

Innsatsleder Stig Rune Sagen i politiet forteller at brannen var slukket da nødetatene ankom stedet, men at det fortsatt var mye røyk inne i hotellet.

– De ansatte slukket brannen veldig raskt, sier Sagen til NA klokka 18.20.

Han er fortsatt på stedet, der politiet undersøker brannen.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken, legger Sagen til.