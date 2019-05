Her etterforsker krimteknikere brannen på rockehotellet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Etterforskningsleder Line Marthe Fuglum Juliussen forteller at kriminalteknikere er på brannstedet for å gjøre kriminaltekniske undersøkelser etter at et aggregatorom på Scandick Rock City i Namsos begynte å brenne lørdag.

– I forbindelse med alle branner må vi innhente informasjon før vi beslutter å utføre slike undersøkelser. Og basert på det vi har innhentet, bestemte vi oss for å gjennomføre krimtekniske undersøkelser, forteller Fuglum Juliussen.

Ansatte slukket brann på hotellet – én person ble sendt til sykehus Nødetatene rykket lørdag ut etter melding om brann i et aggregatrom inne i Scandic Rock City i Namsos.

Foreløpig har etterforskningslederen lite å si om resultatene, men forteller at etterforskerne skal gjøre seg ferdig i løpet av mandag.

– Da får jeg vite hva som kommer ut av undersøkelsen, enten det er negative eller positive funn. Deretter kan vi fortsette med krimtaktiske undersøkelser gjennom avhør, om det er nødvendig, forteller Fuglum Juliussen.