Ungdom gjorde hærverk på Heimtun barnehage – politiet ber de skyldige melde seg

RØRVIK: Det melder politiet mandag ettermiddag.

Are Dragsund ved Nærøy og Vikna Lensmannskontor forteller at politiet har video-opptak som viser at flere ungdommer var med på å utføre hærverket som skjedde i helga.

– Barnehagen har anmeldt forholdet, men i utganspunktet ønsker de at de skyldige tar kontakt, beklager og ordner opp etter seg. Vi i politiet ønsker at de skyldige melder seg, slik at vi får ordnet opp i dette før det blir en sak, sier Dragsund som legger til at det ikke dreier seg om særlig omfattende skader på området inne hos Heimtun barnehage.