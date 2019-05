Ansatt som ny økonomisjef i Overhalla Hus

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Det opplyser selskapet i ei pressemelding.

33 år gamle Saugestad fra Overhalla kommer fra stillinga bedriftsrådgiver i Danske Bank hvor han har jobbet i fem år. Han har økonomiutdanning fra BI Trondheim og har vært bosatt i Namdalen etter endt utdannelse. Johan har solid erfaring fra Skogmo-miljøet da han tidligere har vært to år i en traineestilling i Skogmo Industripark hvor han jobbet hos ulike bedrifter – og etter det i tre år som økonomisjef hos Grannes VVS.

Daglig Leder Jomar Sagmo er godt fornøyd med valget av ny medarbeider i ledelsen.

– Nåværende økonomisjef Nils Jørgensen har jobbet hos oss i nesten ti år og har gjort et solid stykke arbeid med å utvikle bedriften vår i riktig retning. Vi har hatt utfordrende perioder med utbygging og investeringer og Jørgensen har hatt en stødig hånd på rattet i disse periodene. Når han nå går over til pensjonisttilværelsen er vi godt fornøyde med å få inn Saugestad for å videreføre arbeidet. Jeg har stor tro på at han er riktig person til å ta oss videre i den viktige driftsfasen hvor vi nå skal utnytte vår kapasitet og investeringer i fabrikken, sier Sagmo i meldinga.

Saugestad vil tiltre i stillinga 1. juli 2019