Mobilisering mot vindkraft på Innvordfjellet

FLATANGER: Mandag var det en samling som satte fokus på de ulike natur, historie og samiske verdier som ligger i området, opplyser MDG i ei pressemelding.

Ferskvannsmusling

Alf Åge Teigmo holdt foredrag med fokus på historien til ferskvannsmuslingen fra Teigmoelva, samt forurensning som er ved utbygging av infrastruktur ved vindturbinpark. Ferkvannsmuslingen er særdeles sensitiv for tilslamming, og forurensninger i vannet, fordi den renser 50 liter vann per døgn.

Anton Rikstad fra fylkesmannen holdt et foredrag om fylkesmannens nasjonale ansvar for den rødlistede og fredede arten ferskvannmusling. Videre fortalte Rikstad om den viktige symbiosen mellom ferkvannsmuslingen og sjøørret samt laks. Ferskvannsmuslingen lever på hjellene til fisken i litt over ett år, og gir fisken økt motstandskraft mot ulike sykdommer.

Nils Roger Duna holdt foredrag om samenes historie i de tre ulike sidaene i området. Duna fortalte om samiske forminner i området, samt områdets viktige funksjon som beiteområde over flere hundreår. Duna trakk spesielt reinsdyrprodusksjon som høyverdig mat, og som grunnleggende økolologisk.

– Svik

Torbjørn Lindseth fortalte om lokalhistorie, og at Sørmarksfjellet fra kyst til innland er det lengste sammenhengende uberørte naturområdet som ikke har menneskelig inngrep. Området er det største og siste INON området i Europa, og strekker seg fra Hellvika til Namdalseid.

– I 2013 opphevet Erna Solberg regjeringen viktigheten av å opprettholde inngripsfrie naturområder, dette er et svik mot framtidas generasjoner sier Lindseth.

Tommy Reinås holdt et foredrag som fortale om kunnskapsgrunnlaget som ligger gjennom rapportene til FNs klimapanel og FNs naturpanel.

– For MDG er det uaktuelt å akseptere planene om vindturbinpark i Innvordfjellet, området er et beiteområde for sørsamene, og området har viktige naturverdier. Formålet med det grønne skiftet er å opprettholde og bevare intakte økosystemer, derfor kan man ikke under parolen “grønt skifte” - nettopp nedbygge intakte økosystemer. Dette er et område med viktige naturverdier, og naturen må gå i arv, sier Tommy Reinås, fylkestingsrepresentant for MDG i Trøndelag.

