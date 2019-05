– Bra at alle fikk ballen og at nesten alle fikk score mål

NAMDALSAVISA

OTTERØYA: Minigutt-spillerne var nøye med oppvarminga før kamp – det var tydelig at de visste hva som krevdes for å bli klar for å spille en kamp i Bydelsserien.

– Så tar vi noen rolige drag, lød det fra begge trenerne. Snart er det klart for de første 25 minuttene.

Høyt tempo fra start

Spent trippes det på begge banehalvdeler på Toppen Stadion, og så blåser dommeren i fløyta for første gang denne kvelden. Og tempoet var høyt helt til kampen var over.

– Opp å presse, møte ballen, tilbake i forsvar, hører man fra sidelinja.

Kake og vann i pausen

Etter 25 minutter, blåser dommeren av. I stekende sol, er spillerne raskt opp med drikkeflaska og i kiosken for å få tak i sjokoladekake – de trenger et påfyll.

Hør spillernes tanker etter første omgang.

– Vi bare spiller vi. Det har vært artig og fint å spille hittil. Det er gøy at Bydelsserien er i gang. Det å spille fotball og være sammen med kompisene våre er veldig morsomt, sa Spillum-spillerne.

Energipåfyll ga uttelling

Og energidrikken hjalp nok, for de neste 25 minuttene var kanskje enda mer energifylt enn de første.

Så blåses det av, og takkes for kampen. Så samles Otterøya-spillerne seg for å oppsummere kampen. Og det gjør de slik:

– Vi spilte en bra kamp. Det var bra at aøøe foll naøøem. pg at mestem alle fikk score mål. Det var gøy å spille i dag, sier de.

Og det er klart hva spillerne synes er artigst.

– Det er at vi spiller på lag og at vi har fair play.

Og opp mot flere ganger kunne Otterøy-spillerne ta heiaropet – tydelig preget av favorittklubben Rosenborg. Hør det her: