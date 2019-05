– Nå har Lucas André (10) flere avtaler, og synes dette er kjempeartig

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Lucas André har allerede to avtaler der han skal møte nye jevnaldrende. Han synes dette er kjempeartig, sier mamma Silje Østrem.

Mandag fortalte 10-åringen om sine problemer i et intervju med NA, og før den tid hadde han i samråd med mamma lagt ut et innlegg på Facebook.

Innlegget har i skrivende stund ogver 4.000 delinger, nesten 2.000 kommentarer og 10.700 reaksjoner.

I løpet av uka, og etter NAs avisoppslag, har meldingene fortsatt å renne inn.

– Jeg har mottatt over 300 meldinger, men har dessverre ikke rukket å svare på alle, sier Silje Østrem onsdag morgen.

Før hun og Lucas André valgte å gå ut offentlig med hans problemer måtte Silje gå flere runder meg seg selv. Hun hadde aldri sett for seg at responsen skulle bli så voldsom.

– Hvilke tanker gjør du deg om valget du gjorde?

– Det er fortsatt blandede følelser, og det er på en måte litt ekkelt at alle vet om situasjonen. Samtidig var det godt å få det ut, og jeg håper virkelig at det er verdt det. Om Lucas André finner seg en venn eller to, er alt dette verdt det.

– Hvordan har de siste dagene vært?

– Det har vært en spesiell situasjon som til tider har vært litt ubehagelig, men samtidig er Lucas André veldig positiv nå, og gleder seg til å møte andre barn, sier Silje som legger til at skolen var raskt på banen etter at situasjonen ble offentlig.

– Skolen har vært inkluderende og dyktige, sier Silje.