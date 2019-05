Namdalshagen AS skifter navn til INAM AS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Næringshagen for namdalsregionen styrker egen posisjon som innovasjonsselskap med ny merkevare.

Under navnet INAM AS (Innovasjon Namdal) skal selskapet utvikle morgendagens bedrifter i Namdalen, melder selskapet.

Siden 2003 har Namdalshagen bistått namdalske gründere og etablerte bedrifter med å videreutvikle de gode ideene til konkrete og målbare resultater. Nå skal tjenestene tilbys under et nytt og fremtidsrettet navn.

– INAM er et kort og konkret navn som beskriver vår visjon som spydspiss for innovasjon i Namdalen. Vi posisjonerer oss ytterligere som bedriftsutvikler i regionen og INAM skal levere flere og bedre tjenester til namdalske bedrifter, forteller Olav Weglo, daglig leder i Namdalshagen AS i pressemeldinga.

Det gror godt i Namdalshagen og vekstkurven peker oppover for innovasjonsselskapet som i 2018 hadde en omsetning på 5,2 millioner kroner. Samme år kan Namdalshagen skimte med et årsresultat før skatt på 210.000 kroner.

Per i dag bidrar Namdalshagen til vekst og utvikling i en region med 38.000 innbyggere fordelt på 13 kommuner. Selskapet har to avdelinger med hovedkontor i Namsos, samt ei avdeling i Ytre Namdal.

For å markere navnebyttet inviterer INAM namdalingene på kake og kaffe førstkommende mandag i næringshagens lokaler i Namsos.