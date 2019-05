Fra Danske Bank til direktør i Moen Ship Management

NAMDALSAVISA

Moen Ship Management AS (MSM) er Moen Marin Groups selskap for utleie av fartøyer og utstyr til havbruksnæringa. Fram til nå har selskapet vært ledet av konsernsjef Are Brekk.

Fra 1. august blir Lars Mælen administrerende direktør i selskapet på fulltid. Siviløkonomen fra Handelshøyskolen i Bergen har de siste årene vært sjef for Business Banking for Danske Bank i Namdalen. Lars Mælen har tidligere jobbet innen havbruk, revisjon og regnskap. Han kjenner allerede sin nye arbeidsgiver godt, etter å ha vært Moen Marin-konsernets bankforbindelse siden 2010.

Mælen har vært en av to ansatte i Danske Bank i Namsos, og tidligere i uka ble det også kjent at Johan Saugestad slutter i Danske Bank til fordel for stillinga som økonomisjef i Overhalla Hus.

Vil vokse fra Namdalen

Fra 1. august får Mælen ansvar for oppfølging av MSMs nåværende og framtidige kunder, analysere markeder og utarbeide kalkyler som underlag for strategivalg og investeringer. Mælen vil inngå i et tett strategisk samarbeid med konsernledelse og eiere i Moen Marin Group.

– Jeg ser det som svært interessant å få bli med på å bygge opp en vekstbedrift med utgangspunkt i Namdalen. I Moen Marin-konsernet får jeg mange dyktige kollegaer, som sammen med engasjerte eiere gir en organisasjon med stor gjennomføringsevne. Jeg gleder meg til å realisere de mange mulighetene som ligger foran oss, sier Lars Mælen.

Moen Marin Group Moen Marin Group er ledende på båtproduksjon, service og tjenester til marin og maritim virksomhet.

Konsernet omsatte i 2018 for over en halv milliard kroner, og har nærmere 100 ansatte.

Styrker vekststrategien

MSM opplever kraftig vekst i etterspørselen. Den nyopprettede direktørstillinga styrker satsinga mot å bli en ledende aktør innen utleie av fartøy og utstyr til blå næringer.

– Vi kjenner Lars som en analytisk og strategisk dyktig bankforbindelse gjennom snart ti år. Vi vet at han har kompetansen, nettverket og erfaringen vi trenger for å lykkes med vår vekststrategi, sier konsernsjef Are Brekk.

Lars Mælen kommer til å ha kontor i Namsos, hvor han i dag bor med samboer og to barn, men vil jobbe tett med Moens avdelinger både på Kolvereid og i Trondheim.