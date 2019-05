Slik skal Lierne få et lavt sykefravær enda lavere

NAMDALSAVISA

LIERNE: – I 2017 hadde vi et sykefravær på 6,5 prosent. Det økte litt til i fjor, og i 2018 kom vi opp på 7,5 prosent. Det vil si at i 2017 var vi godt inne på seierspallen over kommuner i Trøndelag, og i 2018 var vi fremdeles inne blant de seks beste. Men vi var ikke fornøyd med et økende sykefravær, sier rådmann Karl Audun Fagerli.