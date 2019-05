Slutter i Danske Bank - begge over i nye jobber

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Tidligere ei uka ble det kjent at Johan Saugestad slutter i Danske Bank til fordel for stillinga som økonomisjef

i Overhalla Hus.

Torsdag kom det også fram at sjef for Business Banking for Danske Bank i Namdalen, Lars Mælen, har fått seg ny jobb. Han blir direktør i Moen Ship Management AS.

– Jeg ser det som svært interessant å få bli med på å bygge opp en vekstbedrift med utgangspunkt i Namdalen. I Moen Marin-konsernet får jeg mange dyktige kolleger, som sammen med engasjerte eiere gir en organisasjon med stor gjennomføringsevne. Jeg gleder meg til å realisere de mange mulighetene som ligger foran oss, sier Lars Mælen.

Fortsatt tilgjengelig

Pressesjef i Danske Bank, Øystein Schmidt, skriver i en epost til NA at de kommer til å fortsette sin satsing i regionen.

– Vi i Danske Bank anser Namsos og Namdalen som et veldig spennende og attraktivt område, både nå og framover, og kommer til å fortsette vår solide satsing i regionen. I forbindelse med at to av våre kolleger nå har fått andre utfordringer kommer vi imidlertid til å gjøre en mindre organisatorisk endring, sier han.

– Danske Bank-rådgivere kommer fremdeles til å være tilgjengelig for kundemøter lokalt – noe som vi anser som et viktig og helt essensielt tilbud. Samtidig ønsker vi framover å inkludere disse to årsverkene, når de har blitt erstattet, i et større kompetansemiljø, forteller Schmidt.

Pressesjefen sier det er viktig å tilpasse seg etter hva kundene ønsker.

– Så å si samtlige av våre kunder på bedriftssida ønsker nå å møte oss i egne lokaler der de selv holder til. Vi ønsker å tilpasse oss etter hva kundene våre ønsker og dermed har behovet vårt for egne fysiske kontorer følgelig endret seg, sier han.

– Betyr det slutten på kontor i Namsos?

– Nå har vi ikke ansatt disse to erstatterne ennå – og hvor våre kommende nye kolleger har sin personlige base, vil selvsagt ha noe å si her. Det sagt; Stjørdal eller Trondheim kan være to alternativer. Uansett vil begge to i stor grad være i eksterne møter der kundene måtte ønske det, sier han.

Ser fram til ny jobb

Både Johan Saugestad og Lars Mælen ser nå fram til nye utfordringer i sine nye jobber.

– Jeg ser veldig fram til å starte i et spennende selskap med lokalt eierskap. Det er viktig å understreke at det er vi som har valgt å finne oss nye jobber, forteller Saugestad.

33-åringen fra Overhalla erstatter Nils Jørgensen fra 1. juli.

Bank-kollega Mælen starter i Moen Ship Management AS (MSM) – som er Moen Marin Groups selskap for utleie av fartøyer og utstyr til havbruksnæringa – 1. august.

– Etter ni år i Danske Bank var det på tide å prøve noe nytt. Jeg kjenner jo gjengen

i MSM veldig godt fra før, og har god kunnskap og kjennskap til dem, forteller Mælen.

MSM opplever kraftig vekst i etterspørselen. Den nyopprettede direktørstillinga styrker satsinga mot å bli en ledende aktør innen utleie av fartøy og utstyr til blå næringer.

– Vi kjenner Lars som en analytisk og strategisk dyktig bankforbindelse gjennom snart ti år. Vi vet at han har kompetansen, nettverket og erfaringen vi trenger for å lykkes med vår vekststrategi, sier konsernsjef Are Brekk.

