En milliard i overskudd

NAMDALSAVISA

GRONG: Det var ikke uten skepsis fra mange hold at eierskapet til NTE ble overført fra Nord-Trøndelag fylke til kommunene da Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen fra 2018. Det var heller ikke uten sverdslag at eierskapet ble fordelt mellom kommunene. Så langt tyder det på at de mest kritiske røstene har tatt feil.