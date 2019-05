Et nytt utsiktspunkt når du tar brurunden

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg synes det er kjempeartig og spennende å få slike oppdrag, slik at vi faktisk får prøvd oss litt, sier Torjus Davidsen, som sammen med resten av klassen ved byggfag på Olav Duun videregående skole er i full sving med et oppdrag for Namsos kommune.