Flatanger med målkalas mot tabelljumboen

5. divisjon

Bjørgan - Flatanger 1-7 (0-2)

BESSAKER: Bjørgan sto med null poeng etter de fire første serierundene. Og de var ikke i nærheten av å ta sine første poeng da Flatanger kom på besøk heller.

Per Victor Fuglår sendte Flatanger i føringa på et straffespark like etter at halvtima var passert, og rett før pause doblet Ola Kristian Dahle Høstland ledelsen med et velplassert skudd fra rundt 20 meter.

Samme mann satte inn Flatangers tredje mål for kvelden da 2. omgang var sju minutter gammel, før Bjørgan reduserte noen minutter senere.

Men Flatangers ledelse var aldri truet. I stedet var det Andreas Krogstad Woll som økte bortelagets ledelse til 4-1 ei halvtime før slutt.

Og for å gjøre målfesten komplett tegnet både Sigurd Hagerup Kristensen (80. min), Thomas Einvik (82.) og Alexander Hoddø Breistrand (88.) seg på scoringslista før dommeren blåste av oppgjøret.

Med seieren fredag står Flatanger med sju poeng på sine fem første kamper, og har plassert seg midt på tabellen.