– Jeg er så fornøyd at jeg har lyst til å grine

NAMSOS: Andresen var en av de såkalte skjema-løperne. Han holdt seg til skjema, og vel så det, etter å ha løpt inn til en tid over fem minutter bedre enn planlagt.

– Jeg er utrolig fornøyd. Så fornøyd at jeg har mest lyst til å grine, sier han etter å ha løpt i mål på tiden 44.56.

Kjenner på nervene Som leder i arrangørklubben Namsen FIF, venter hektiske dager i forkant av Namsosløpet for skjemaløper Kenneth Andresen. Det tror han er en fordel.

Sammen med Geir Rasmussen, Hilde Kyllo, Line Flaat og Bård Ole Thorsen hadde han satt seg et klart mål Namsosløpet. Sistnevnte hadde mål om å løpe løpet under 30 minutter, og krysset målstreken på imponerende 28.45 – noe som er femte beste tid for alle som deltok.

Hilde Kyllo gjennomførte Namsosløpet med barnevogn, og løp inn til en tid på 43.25. Dermed klarte hun målet om 45 minutter med god margin.

Line Flaat uttalte i forkant av løpet at hun var usikker på egen form, og om hun klarte å nå målet på å gjennomføre løpet på under 40 minutter. Hun løp i mål til en tid på 41.54.

Geir Rasmussen hadde satt seg et mål om å løpe Namsosløpet på under 35 minutter, men uttalte like før start at det skulle holde hardt. Rasmussen løp inn til en tid på 39.36.