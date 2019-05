Håvard spurtet inn til sølv

Jeg har ikke hørt en eneste klage, noe som nok må tyde på at årets ritt ble vellykket.

NAMSOS: Over 130 små og store deltok søndag på sykkelrittet som hadde start på Coop Prix. I konkurranseklassen ble vinden en stor og avgjørende faktor for rytterne. Forholdene var det syklisten Amund Solli fra Skogn som taklet best, og vant framfor Håvard Gullik Sørbø.