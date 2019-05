Slik kan du oppleve Champions League-finalen direkte i NTE Arena

NAMDALSAVISA

NA-medarbeiderne Mats Ivar Sandmo og Eivind Kvam er ikke bare kjent for det de skriver i avisa. De er også svorne fotballfans - for hvert sitt rivaliserende lag... Nå har NA i samarbeid med Namdal Næringsforening, Scandic og Jaras-gruppen, leid NTE-arena for å sørge for skikkelig fotballstemning under Champions League-finalen.